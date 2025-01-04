У Київській області зросла кількість жертв після вчорашньої атаки РФ

Атака дронів на Київську область

Російські війська в ніч на 3 січня запустили по Україні 93 дрони. ППО не вдалось збити лише третину з них. Водночас в Києві лунали вибухи, а у Київській області військові активно збивали дрони.

Пізніше стало відомо, що в Київській області через атаку РФ четверо людей були поранені, одна людина загинула. Загиблий, водій вантажівки, помер на місці. Також уламки дронів впали на житловий будинок.

Також через атаку безпілотників постраждала жінка і в Києві. Сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва, проте падіння уламків фіксувалось в Голосіївському та Дарницькому районах.

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