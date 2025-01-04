В Киевской области возросло количество жертв после вчерашней атаки РФ

Атака дронов на Киевскую область

Российские войска в ночь на 3 января запустили по Украине 93 дрона. ПВО не удалось сбить лишь треть из них. В то же время в Киеве раздавались взрывы, а в Киевской области военные активно сбивали дроны.

Позже стало известно, что в Киевской области из-за атаки РФ четыре человека были ранены, один человек погиб. Погибший, водитель грузовика, скончался на месте. Также обломки дронов упали на жилой дом.

Также из-за атаки беспилотников пострадала женщина и в Киеве. Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву, однако падение обломков фиксировалось в Голосеевском и Дарницком районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.