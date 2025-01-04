В Киевской области возросло количество жертв после вчерашней атаки РФ

До двух человек возросло количество жертв после атаки оккупантов на Киевскую область 3 января. Молодая женщина умерла в больнице.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Киевской ОГА Николая Калашника.
"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БПЛА на Киевскую область, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот", - рассказал он.
По данным Калашника, врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь, но ранение было очень тяжелое.
Российские войска в ночь на 3 января запустили по Украине 93 дрона. ПВО не удалось сбить лишь треть из них. В то же время в Киеве раздавались взрывы, а в Киевской области военные активно сбивали дроны.
Позже стало известно, что в Киевской области из-за атаки РФ четыре человека были ранены, один человек погиб. Погибший, водитель грузовика, скончался на месте. Также обломки дронов упали на жилой дом.
Также из-за атаки беспилотников пострадала женщина и в Киеве. Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву, однако падение обломков фиксировалось в Голосеевском и Дарницком районах.
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