У Київській області знову збивають російські безпілотники

У Київській області вдруге за ніч 24 грудня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Як і минулого разу, це пов'язано з ворожою атакою із застосуванням безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про відбиття бійцями ЗСУ ворожої повітряної атаки в адміністрації заявили о 05.36.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО". - йдеться в оголошенні КОВА.
Місцевих мешканців просять дотримуватися вимог щодо інформ-тиші, та перебувати в укриттях до завершення тривоги.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в КОВА.
Як повідомлялося раніше, російські загарбники під час чергової повітряної атаки ще з вечора напередодні запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе.
Повітряна тривога вночі 24 грудня була також оголошена й у Київській області. Крім того, близько 03.40 сирена залунала й у столиці.
Фіксувався рух БпЛА противника у бік Києва з північної сторони. Стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вибухи було чути також у Києві.
Вже в 04:36 у столиці був відбій повітряної тривоги, а за хвилину після цього - також в області.
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