У Київській області знову збивають російські безпілотники

Про відбиття бійцями ЗСУ ворожої повітряної атаки в адміністрації заявили о 05.36.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО". - йдеться в оголошенні КОВА.

Місцевих мешканців просять дотримуватися вимог щодо інформ-тиші, та перебувати в укриттях до завершення тривоги.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в КОВА.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, російські загарбники під час чергової повітряної атаки ще з вечора напередодні запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе.

Повітряна тривога вночі 24 грудня була також оголошена й у Київській області. Крім того, близько 03.40 сирена залунала й у столиці.

Фіксувався рух БпЛА противника у бік Києва з північної сторони. Стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вибухи було чути також у Києві.

Вже в 04:36 у столиці був відбій повітряної тривоги, а за хвилину після цього - також в області.