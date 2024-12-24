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В Киевской области снова сбивают российские беспилотники

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области второй раз за ночь 24 декабря началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Как и в прошлый раз, это связано с вражеской атакой с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Об отражении бойцами ВСУ вражеской воздушной атаки в администрации заявили в 05.36.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО". - говорится в объявлении КОВА.

Местных жителей просят соблюдать требования по информ-тишине, и находиться в укрытиях до завершения тревоги.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - передали в КОВА.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, российские захватчики во время очередной воздушной атаки еще с вечера накануне запустили в сторону Украины несколько групп дронов-камикадзе.

Воздушная тревога ночью 24 декабря также была объявлена ​​и в Киевской области. Кроме того, около 03.40 сирена раздалась и в столице.

Фиксировалось движение БпЛА противника в сторону Киева с северной стороны. Стало известно о работе ПВО в Киевской области, и взрывы были слышны также в Киеве.

Уже в 04:36 в столице был отбой воздушной тревоги, а через минуту после этого - также в области.

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Киевская областьПВОАтака дронов