У Київській області знову ведеться бойова робота через повітряну атаку

Військові ЗСУ у Київській області цієї ночі знову ведуть роботу по збиттю ворожих повітряних цілей. У небі над регіоном були зафіксовані російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Зазначимо, що робота ППО у Київській області ведеться вже вдруге протягом нинішньої ночі.

Про відбиття повітряної атаки нині в КОВА заявили о 05.07.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в публікації прес-служби ОВА у Telegram.

Жителів Київської області просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги, а також не фіксувати та не викладати в інтернет роботу ППО.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 18 вересня Повітряні сили зафіксували запуски російськими окупантами дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки. Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Близько 02.20 стало відомо про роботу ППО у Київській області через фіксацію "Шахедів".

Потім, о 04.08, у Київській області оголосили про відбій повітряної тривоги. Але вже через двадцять хвилин сирени залунали знову.