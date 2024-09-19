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В Киевской области снова ведется боевая работа из-за воздушной атаки

Четверг 19 сентября 2024 05:19
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В Киевской области снова ведется боевая работа из-за воздушной атаки Фото: в Киевской области работает ПВО из-за дроновой атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ в Киевской области этой ночью снова ведут работу по сбитию вражеских воздушных целей. В небе над регионом были зафиксированы российские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Отметим, что работа ПВО в Киевской области ведется уже второй раз нынешней ночью.

Об отражении воздушной атаки сейчас в КОВА заявили в 05.07.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в публикации пресс-службы ОВА в Telegram.

Жителей Киевской области просят оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также не фиксировать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 18 сентября Воздушные силы зафиксировали запуски российскими оккупантами дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки. Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Около 02.20 стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за фиксации "Шахедов".

Затем, в 04:08, в Киевской области объявили об отбое воздушной тревоги. Но уже через двадцать минут сирены зазвучали снова.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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