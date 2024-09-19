У Київській області через фіксацію "Шахедів" працює ППО

У Київській області у ніч проти 19 вересня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Це пов'язане із фіксацією у регіоні ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram .

Місцева влада заявила про роботу ППО у Київській області о 02.21. При цьому близько двадцяти хвилин раніше у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні КОВА.

Також в адміністрації закликають мешканців області залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги, та дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в КОВА.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що ввечері 18 вересня Повітряні сили зафіксували запуски російськими окупантами дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки. Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Крім того, росармія атакувала Харків ракетами, й у місті пролунали вибухи близько опівночі. Місцева влада повідомила, що на місці "прильотів" сталася пожежа, даних про постраждалих немає.

Додамо, 17 вересня противник завдав авіаударів по Сумах, внаслідок чого у місті та в області виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.