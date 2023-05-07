В Київській області знайшли та знешкодили міну

"Сьогодні представниками неурядової організації HALLO Trust, яка проводить гуманітарне розмінування на території Макарівської громади, поблизу населеного пункту Липівка було виявлено протитанкову міну типу ТМ-62м", - повідомив Токар.

Фото: (Макарівський відділ ДСНС)

За його словами, даний вибуховий пристрій було знешкоджено.

"Будьте уважні та обережні! Бережіть себе та своїх рідних. Дотримуйтесь правил протимінної безпеки!", - додав селищний голова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 4 травня в Ізюмському районі, у полі, під час проведення польових робіт підірвався трактор. В результаті інциденту водія госпіталізовано.

Того ж дня підірвався на мінітрактор, який обробляв поле на околицях Чернігова.

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