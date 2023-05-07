RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области нашли и обезвредили мину

Фото: в Киевской области нашли мину (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая на территории Макаровской общины Киевской области была обнаружена и обезврежена мина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление поселкового главы Макарова Вадима Токаря.

"Сегодня представителями неправительственной организации HALLO Trust, которая проводит гуманитарное разминирование на территории Макаровской общины, вблизи населенного пункта Липовка была обнаружена противотанковая мина типа ТМ-62м", - сообщил Токарь.

Фото: (Макаровский отдел ГСЧС)

По его словам, данное взрывное устройство было обезврежено.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих родных. Соблюдайте правила противоминной безопасности!", - добавил поселковый голова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 4 мая в Изюмском районе в поле во время проведения полевых работ подорвался трактор. В результате инцидента водитель госпитализирован.

В тот же день взорвался на мини-трактор, обрабатывавший поле в окрестностях Чернигова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна России против Украины