В Киевской области нашли и обезвредили мину

"Сегодня представителями неправительственной организации HALLO Trust, которая проводит гуманитарное разминирование на территории Макаровской общины, вблизи населенного пункта Липовка была обнаружена противотанковая мина типа ТМ-62м", - сообщил Токарь.

Фото: (Макаровский отдел ГСЧС)

По его словам, данное взрывное устройство было обезврежено.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих родных. Соблюдайте правила противоминной безопасности!", - добавил поселковый голова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 4 мая в Изюмском районе в поле во время проведения полевых работ подорвался трактор. В результате инцидента водитель госпитализирован.

В тот же день взорвался на мини-трактор, обрабатывавший поле в окрестностях Чернигова.

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