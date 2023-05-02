В Киевской области была найдена ракета от ПЗРК. Завтра ее планируют подорвать на месте
Во вторник, 2 мая, вблизи населенного пункта Наливайковка (Киевская область) обнаружена ракета от ПЗРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макаровского поселкового головы Вадима Токаря.
"Сегодня вблизи населенного пункта Наливайковка была обнаружена российская многофункциональная ракета с ПЗРК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завтра ГСЧС совместно с Национальной полицией проведут оповещение местного населения и перекрытие подъездных дорог.
"Ракета будет уничтожена на месте специалистами пиротехнической службы", - добавил Токарь.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Вышгородском районе Киевской области обнаружили часть реактивного снаряда от РСЗО "Ураган".
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