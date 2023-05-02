В Киевской области была найдена ракета от ПЗРК. Завтра ее планируют подорвать на месте

Во вторник, 2 мая, вблизи населенного пункта Наливайковка (Киевская область) обнаружена ракета от ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макаровского поселкового головы Вадима Токаря.

"Сегодня вблизи населенного пункта Наливайковка была обнаружена российская многофункциональная ракета с ПЗРК", - говорится в сообщении. Отмечается, что завтра ГСЧС совместно с Национальной полицией проведут оповещение местного населения и перекрытие подъездных дорог. "Ракета будет уничтожена на месте специалистами пиротехнической службы", - добавил Токарь.