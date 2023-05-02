ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области была найдена ракета от ПЗРК. Завтра ее планируют подорвать на месте

Новина українською →
Наливайковка, Вторник 02 мая 2023 22:49
В Киевской области была найдена ракета от ПЗРК. Завтра ее планируют подорвать на месте Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, вблизи населенного пункта Наливайковка (Киевская область) обнаружена ракета от ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макаровского поселкового головы Вадима Токаря.

"Сегодня вблизи населенного пункта Наливайковка была обнаружена российская многофункциональная ракета с ПЗРК", - говорится в сообщении.

В Киевской области была найдена ракета от ПЗРК. Завтра ее планируют подорвать на месте

Отмечается, что завтра ГСЧС совместно с Национальной полицией проведут оповещение местного населения и перекрытие подъездных дорог.

"Ракета будет уничтожена на месте специалистами пиротехнической службы", - добавил Токарь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Вышгородском районе Киевской области обнаружили часть реактивного снаряда от РСЗО "Ураган".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война в Украине
NEWS
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию