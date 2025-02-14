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У Київській області згоріли склади через нічну атаку: фото наслідків

Київська область, П'ятниця 14 лютого 2025 09:37
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У Київській області згоріли склади через нічну атаку: фото наслідків Фото: у Київській області горіли склади через атаку дронів (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області сталася пожежа через атаку дронів в ніч на 14 лютого. Вогонь зруйнував склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

Вночі у регіоні працювали сили ППО, є збиті цілі. За словами начальника Київської ОВА, постраждалих серед населення немає.

У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на складах. Вогонь вже ліквідували.

Фото: у Київській області горіли склади через атаку (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У Бориспільському районі уламки збитої цілі впали на територію приватного будинку.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - додав Калашник.

Нічна атака дронів

Росія в ніч на 14 лютого випустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків. Сили ППО знищили 73 дрони, ще 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська області.

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Київська область ППО Атака дронів Пожежа Війна в Україні
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