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В Киевской области сгорели склады из-за ночной атаки: фото последствий

Киевская область, Пятница 14 февраля 2025 09:37
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В Киевской области сгорели склады из-за ночной атаки: фото последствий Фото: в Киевской области горели склады из-за атаки дронов (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области произошел пожар из-за атаки дронов в ночь на 14 февраля. Огонь разрушил склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

Ночью в регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели. По словам начальника Киевской ОВА, пострадавших среди населения нет.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на складах. Огонь уже ликвидировали.

Фото: в Киевской области горели склады из-за атаки (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Бориспольском районе обломки сбитой цели упали на территорию частного дома.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - добавил Калашник.

Ночная атака дронов

Россия в ночь на 14 февраля выпустила по Украине 133 дрона с пяти направлений. Силы ПВО уничтожили 73 дрона, еще 58 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Как пишут Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

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Киевская область ПВО Атака дронов Пожар Война в Украине
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