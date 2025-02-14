В Киевской области сгорели склады из-за ночной атаки: фото последствий
В Киевской области произошел пожар из-за атаки дронов в ночь на 14 февраля. Огонь разрушил склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.
Ночью в регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели. По словам начальника Киевской ОВА, пострадавших среди населения нет.
В Фастовском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на складах. Огонь уже ликвидировали.
Фото: в Киевской области горели склады из-за атаки (t.me/Mykola_Kalashnyk)
В Бориспольском районе обломки сбитой цели упали на территорию частного дома.
"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - добавил Калашник.
Ночная атака дронов
Россия в ночь на 14 февраля выпустила по Украине 133 дрона с пяти направлений. Силы ПВО уничтожили 73 дрона, еще 58 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
Как пишут Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.
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