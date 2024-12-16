У Київській області збивають російські дрони-камікадзе

Про роботу захисників неба у Київській області в адміністрації розповіли о 07.17

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - передали в КОВА.

Місцевих жителів просять дотримуватися інформ-тиші, не знімати та не викладати в інтернет кадри про роботу ППО.

А також мешканців Київської області закликають не нехтувати правилами безпеки, й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 07.40 у Київській області також оголосили про відбій тривоги (перед тим її скасували у столиці).

Нічна повітряна атака

Зазначимо, перед цим був помічений рух ударного безпілотника противника у напрямку столиці, й у Києві оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо також, цієї ночі біля Черкас пролунали вибухи через атаку "Шахедів", на околицях місті велась робота ППО.

Також раніше повідомлялося, що ввечері 15 грудня був зафіксований запуск ворогом ударних безпілотників типу "Шахед" у бік України. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку, й у деяких областях оголосили тривогу.