В Киевской области сбивают российские дроны-камикадзе

В Киевской области сегодня утром, 16 декабря, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе заметили ударные беспилотники противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).
О работе защитников неба в Киевской области в администрации рассказали в 07.17
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - передали в КОВА.
Местных жителей просят соблюдать информ-тишину, не снимать и не выкладывать в интернет кадры о работе ПВО.
А также жителей Киевской области призывают не пренебрегать правилами безопасности, и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Около 07:40 в Киевской области также объявили об отбое тревоги (перед этим ее отменили в столице).
Отметим, перед этим было замечено движение ударного беспилотника противника в направлении столицы, и в Киеве объявили воздушную тревогу.
Напомним также, этой ночью возле Черкасс прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов", в окрестностях городе велась работа ПВО.
Также ранее сообщалось, что вечером 15 декабря был зафиксирован запуск врагом ударных беспилотников типа "Шахед" в сторону Украины. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны с северного направления, и в некоторых областях объявили тревогу.
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