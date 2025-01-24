У Київській області збивають російські безпілотники

У Київській області цієї ночі, 24 січня, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном помітили ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про бойову роботу захисників неба Київської області в адміністрації розповіли близько третьої години ночі.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в публікації КОВА в Telegram-каналі.
Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою, а також нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві адміністрації.
Оновлено: о 03:14 у Повітряних силах повідомили, що в Київській області триває бойова робота.
Нагадаємо, ввечері 23 січня був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників, зокрема типу "Шахед", по України для чергового повітряного удару. Через загрозу повітряних атак противника у низці областей була оголошена тривога.
Після опівночі у Повітряних силах поінформували, що з північного напрямку фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника.
Близько години ночі повітряна тривога також була оголошена у столиці, куди рухалися ворожі БПЛА. Крім того, у Києві також було чути вибухи.
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