У Київській області збивають російські безпілотники

Про бойову роботу захисників неба Київської області в адміністрації розповіли близько третьої години ночі.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в публікації КОВА в Telegram-каналі.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою, а також нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві адміністрації.

Оновлено: о 03:14 у Повітряних силах повідомили, що в Київській області триває бойова робота.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 23 січня був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників, зокрема типу "Шахед", по України для чергового повітряного удару. Через загрозу повітряних атак противника у низці областей була оголошена тривога.

Після опівночі у Повітряних силах поінформували, що з північного напрямку фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника.

Близько години ночі повітряна тривога також була оголошена у столиці, куди рухалися ворожі БПЛА. Крім того, у Києві також було чути вибухи.