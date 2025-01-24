В Киевской области сбивают российские беспилотники

О боевой работе защитников неба Киевской области в администрации рассказали около трех часов ночи.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в публикации КОВА в Telegram-канале.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях до отбоя, а также напомнили о важности соблюдать правила информ-тишины.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в заявлении администрации.

Обновлено: в 03:14 в Воздушных силах сообщили, что в Киевской области продолжается боевая работа.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 23 января был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников, в частности типа "Шахед", по Украине для очередного воздушного удара. Из-за угрозы воздушных атак противника в ряде областей была объявлена тревога.

После полуночи в Воздушных силах проинформировали, что с северного направления фиксировалось движение нескольких групп ударных беспилотников противника.

Около часа ночи воздушная тревога также была объявлена в столице, куда двигались вражеские БПЛА. Кроме того, в Киеве также были слышны взрывы.