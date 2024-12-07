У Київській області збивають російські безпілотники

Про бойову роботу захисників неба у Київській області в ОВА поінформували о 00.43.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Мешканців Київської області закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

А також громадянам нагадали про важливість дотримання правил інформ-тиші. Так, не можна фіксувати та викладати в інтернет роботу ППО при відбитті повітряної атаки.

Російська атака із застосуванням "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 6 грудня у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск російськими окупантами по Україні кількох груп дронів-камікадзе.

Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір країни з різних напрямків. У низці областей була оголошена тривога через "Шахеди".

Вже близько пів на першу годину ночі сирена тривоги залунала також у Києві. Фіксувався рух "Шахедів" у Київській області у напрямку столиці.