В Киевской области сбивают российские беспилотники

О боевой работе защитников неба в Киевской области в ОВА проинформировали в 00.43.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации.

Жителей Киевской области призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

А также гражданам напомнили о важности соблюдения правил информ-тишины. Так, нельзя фиксировать и выкладывать в интернет работу ПВО при отражении воздушной атаки.

Российская атака с применением "Шахедов"

Напомним, вечером 6 декабря в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске российскими оккупантами по Украине нескольких групп дронов-камикадзе.

Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство страны с разных направлений. В ряде областей была объявлена ​​тревога из-за "Шахедов".

Уже около половины первого ночи сирена тревоги раздалась также в Киеве. Фиксировалось движение "Шахедов" в Киевской области в направлении столицы.