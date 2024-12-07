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Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед": де загроза ударів

Субота 07 грудня 2024 00:33
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Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед": де загроза ударів Фото: Україна знову під масованою атакою російських дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перша група ворожих безпілотників зайшла у повітряний простір країни о 21:25 з півдня та рухалася на північний захід.

Згодом БпЛА перемістилися з Херсонської спочатку в Дніпропетровську, а згодом - у Кіровоградську область. Інша група дронів з півдня наближалася до Очакова та району Затоки.

Станом на 23:40, ворожі дрони-камікадзе фіксувалися:

  • на півночі Полтавської області курсом на Сумську область;
  • з Кіровоградської області на Черкаську область;
  • у центрі Одеської області, курс на південь;
  • на півночі Одеської області, курс на Вінницьку область;
  • наближалися до Умані зі сходу.

Моніторингові канали повідомляли про два БпЛА курсом на Миронівку і Ставище Київської області.

Станом на 00:10, ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • на межі Полтавської та Сумської областей, курсом на південь;
  • з Черкаської на Київську та Вінницьку області;
  • на півдні Вінницької області вздовж кордону з Молдовою на захід.

Станом на 00:29 ворожі дрони-камікадзе фіксувалися:

  • у Полтавській області курсом на південь;
  • у Київській області в напрямку Києва;
  • на півдні Вінницької області курсом на Чернівецьку та Хмельницьку області;
  • на півночі Вінницької області, курсом на Житомирську область;
  • на півночі Одеської області, курсом на Кіровоградську область.

Cтаном на 00:56 ворожі дрони-камікадзе спостерігалися:

  • на межі Полтавської та Сумської областей курсом на схід;
  • на межі Київської та Житомирської областей курсом на північ;
  • на півдні Хмельницької області курсом на Хмельницький і Старокостянтинів;
  • з Кіровоградської на Миколаївську області.

За останніми даними військових, станом на 04:31 ворожі дрони-камікадзе рухаються з Черкаської на Київську області.

О 4:39 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Київської у напрямку Чернігівської області.

О 5:01 військові повідомили про рух "Шахеда" з Чернігівської на Київську область. Моніторингові канали повідомляють, що дрон розвернувся вбік Борисполя/Броварів.

Оновлено 5:57

Моніторингові канали повідомили, що дрон маневрує на межі Київщини та Чернігівщини. Поки курсом на Згурівку.

О 7:39 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних БпЛА.

Станом на 07:38 мапа повітряних тривог виглядає так:

Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

Ввечері, 6 грудня, російські терористи вдарили ракетами по цивільній будівлі у Кривому Розі. Загинули двоє людей, поранені - восьмеро.

Також військові агресора обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загорілася СТО, за останніми даними загинули дев'ятеро людей.

Тим часом країни-члени НАТО визначили системи ППО, які зможуть оперативно передати Україні.

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