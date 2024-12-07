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У Київській області збивають російські безпілотники

Субота 07 грудня 2024 00:53
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У Київській області збивають російські безпілотники Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області цієї ночі, 7 грудня, була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували ворожі безпілотники.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Про бойову роботу захисників неба у Київській області в ОВА поінформували о 00.43.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Мешканців Київської області закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

А також громадянам нагадали про важливість дотримання правил інформ-тиші. Так, не можна фіксувати та викладати в інтернет роботу ППО при відбитті повітряної атаки.

Російська атака із застосуванням "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 6 грудня у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск російськими окупантами по Україні кількох груп дронів-камікадзе.

Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір країни з різних напрямків. У низці областей була оголошена тривога через "Шахеди".

Вже близько пів на першу годину ночі сирена тривоги залунала також у Києві. Фіксувався рух "Шахедів" у Київській області у напрямку столиці.

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Київська область ППО Атака дронів
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