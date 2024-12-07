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В Киевской области сбивают российские беспилотники

Суббота 07 декабря 2024 00:53
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В Киевской области сбивают российские беспилотники Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области этой ночью, 7 декабря, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали вражеские беспилотники.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

О боевой работе защитников неба в Киевской области в ОВА проинформировали в 00.43.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации.

Жителей Киевской области призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

А также гражданам напомнили о важности соблюдения правил информ-тишины. Так, нельзя фиксировать и выкладывать в интернет работу ПВО при отражении воздушной атаки.

Российская атака с применением "Шахедов"

Напомним, вечером 6 декабря в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске российскими оккупантами по Украине нескольких групп дронов-камикадзе.

Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство страны с разных направлений. В ряде областей была объявлена ​​тревога из-за "Шахедов".

Уже около половины первого ночи сирена тревоги раздалась также в Киеве. Фиксировалось движение "Шахедов" в Киевской области в направлении столицы.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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