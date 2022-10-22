ЗСУ збили ворожу ракету на Чернівецькою областю

Літак українських військових збив ворожу ракету над Дністровським районом Чернівецької області, вона впала в озеро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка .

За його словами, пошкоджень об’єктів та будинків громадян внаслідок збиття ракети немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські військові збили 10 ударних безпілотників над Миколаївською та ще 1 - над Кіровоградською областю.

Окрім того, російські окупанти знову вдались до масованого удару. В низці областей пролунали вибух, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

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