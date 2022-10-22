ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области сбита российская ракета (фото)

Новина українською →
Киев, Суббота 22 октября 2022 09:46
В Киевской области сбита российская ракета (фото) Фото: в Киевской области сбита российская ракета 22 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ракету оккупантов сбили украинские военные над одним из районов Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

"Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива", - рассказал он.

В Киевской области сбита российская ракета (фото)

Небытов призвал всех оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Обновлено 10.37. По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, силы ПВО сбили несколько вражеских объектов над регионом.

"Киевская область продолжает стоять на защите столицы. Силами ПВО сбито несколько вражеских объектов. Опасность не миновала. Воздушная тревога продолжается", - рассказал он.

Как сообщалось, жителей Киевской области предупредили о работе сил ПВО в субботу, 22 октября.

Также самолет ВСУ сбил вражескую ракету над Днестровским районом Черновицкой области, она упала в озеро.

Напомним, утром, 22 октября, Россия прибегла к очередному массированному удару по Украине. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции