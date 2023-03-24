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У Київській області збільшують час роботи громадського транспорту

Фото: Київській області збільшують час роботи громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області вирішили продовжити роботу громадського транспорту з 26 березня. Вранці він курсуватиме на годину довше, а ввечері на півгодини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"Через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 - ввечері", - йдеться в повідомленні.

Комендантська година скорочується

В ОВА нагадали, що з 26 березня в Київській області скорочується комендантська година.

Відтепер вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00. Такі тимчасові обмеження введені розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону.

Нагадаємо, що в Києві також скорочують комендантську годину, через що з 26 березня роботу столичного метрополітену буде продовжено на годину.

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