У Київській області збільшують час роботи громадського транспорту

"Через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 - ввечері", - йдеться в повідомленні.

Комендантська година скорочується

В ОВА нагадали, що з 26 березня в Київській області скорочується комендантська година.

Відтепер вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00. Такі тимчасові обмеження введені розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону.

Нагадаємо, що в Києві також скорочують комендантську годину, через що з 26 березня роботу столичного метрополітену буде продовжено на годину.

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