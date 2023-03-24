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В Киевской области увеличивают время работы общественного транспорта

Фото: Киевской области увеличивают время работы общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области решили продлить работу общественного транспорта с 26 марта. Утром он будет курсировать на час дольше, а вечером на полчаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Из-за уменьшения комендантского часа большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше. Так, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 вечером", - говорится в сообщении.

Комендантский час сокращается

В ОВА напомнили, что с 26 марта в Киевской области сокращается комендантский час.

Теперь он будет действовать ежедневно с 00:00 до 05:00. Такие временные ограничения были введены распоряжением Киевской областной военной администрации на всей территории региона.

Напомним, что в Киеве также сокращают комендантский час, из-за чего с 26 марта работа столичного метрополитена будет продлена на час.

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