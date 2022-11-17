Над Києвом та областю літають дрони, вже 4 збили

"За останню годину в районі Києва наші повітряні сили збили дві крилаті ракети та один БПЛА Shahed. Крім того, силами ППО знищено три Shahed", - йдеться у повідомленні.

Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що у небі над Київською областю зафіксовано проліт ракет. Він закликав жителів до кінця повітряної тривоги залишитися в укриттях.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що вибухи, які чули жителі регіону - це вдала робота сил ППО.

"Загроза ударів ракет та дронів камікадзе триває. Прошу усіх залишатись в укриттях", - додав він.

Раніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО. Пізніше стало відомо, що над столицею збили дві російські ракети.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Наразі відомо про удари у Дніпрі та Одеській області.

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