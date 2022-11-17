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Над Киевом и областью летают дроны, уже 4 сбили

Фото: в Киевской области сбили два дрона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области во время воздушной тревоги зафиксировали российские ракеты и иранские дроны-камикадзе. Военные сбили уже четыре беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"За последний час в районе Киева наши воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed. Кроме того, силами ПВО уничтожили три Shahed", - говорится в сообщении.

Также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в небе над Киевской областью зафиксирован пролет ракет. Он призвал жителей к концу воздушной тревоги остаться в укрытиях.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что взрывы, которые слышали жители региона - это удачная работа сил ПВО.

"Угроза ударов ракет и дронов камикадзе продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях", - добавил он.

Ранее Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО. Позже стало известно, что над столицей были сбиты две российские ракеты.

Напомним, в Украине масштабная воздушная тревога. Пока известно об ударах в Днепре и Одесской области.

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