У Київській області завтра будуть тестувати систему оповіщення
У четвер, 4 травня, у Київській області проведуть тестування системного оповіщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram селищного голови Макарова Вадима Токара.
"У Київській області проведуть тестування системного оповіщення. Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 4 травня", - йдеться в повідомленні.
Мета перевірки - протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен протягом дня.
"Просимо зберігати спокій. Але не забувайте перевіряти на офіційних джерелах інформацію про наявність повітряної тривоги", - додав Токар.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 3 травня, у Київській області під Бучею запланували знищення вибухонебезпечних предметів. Жителі можуть чути вибухи.
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