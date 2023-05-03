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В Киевской области завтра будут тестировать систему оповещения

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Киевская область, Среда 03 мая 2023 19:35
В Киевской области завтра будут тестировать систему оповещения Фото: в Киевской области завтра будут тестировать систему оповещения (pixabay)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 4 мая, в Киевской области проведут тестирование системного оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram поселкового головы Макарова Вадима Токара.

"В Киевской области проведут тестирование системного оповещения. Контрольная техническая проверка износа действующих электромеханических сирен будет проводиться 4 мая", - говорится в сообщении.

Цель проверки - протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в течение дня.

"Просим сохранять спокойствие. Но не забывайте проверять на официальных источниках информацию о наличии воздушной тревоги", - добавил Токарь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировано уничтожение взрывоопасных предметов. Жители могут слышать взрывы.

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