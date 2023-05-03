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Під Бучею сьогодні можуть лунати вибухи: названо причину

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Буча, Середа 03 травня 2023 15:44
Під Бучею сьогодні можуть лунати вибухи: названо причину Ілюстративне фото: під Бучею сьогодні можуть лунати вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 3 травня, у Київській області під Бучею запланували знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

У відомстві наголошують, що у Бучанському районі може бути голосно.

"Там сьогодні підрозділи ДСНС проводять знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у північній частині Києва сьогодні можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети.

Також ми писали, що окупанти сьогодні намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. Повітряні сили знищили 21 "Шахед".

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Буча Київська область вибухи Війна Росії проти України
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