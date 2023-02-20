У Київській області завтра будуть проводити заміри споживання: світло не вимикатимуть

Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

При цьому через пошкодження мереж "Укренерго" в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.

Як повідомлялося раніше, в Україні найближчими днями, скоріше за все, збережеться відсутність дефіциту електроенергії.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електрики з ЄС.

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