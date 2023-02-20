В Киевской области завтра будут проводить замеры потребления: свет не будут выключать

Завтра, 21 февраля, в Киевской области будут производить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим в области не будут применяться графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Так, замеры потребления помогут определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов.

При этом из-за повреждений сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить отключение по графику.

Как сообщалось ранее, в Украине в ближайшие дни, скорее всего, сохранится отсутствие дефицита электроэнергии.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ведет переговоры по увеличению импорта электричества из ЕС.

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