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В Киевской области завтра будут проводить замеры потребления: свет не будут выключать

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Понедельник 20 февраля 2023 17:17
В Киевской области завтра будут проводить замеры потребления: свет не будут выключать Фото: в Киевской области завтра будут проводить замеры потребления (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 21 февраля, в Киевской области будут производить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим в области не будут применяться графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, замеры потребления помогут определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов.

При этом из-за повреждений сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить отключение по графику.

Как сообщалось ранее, в Украине в ближайшие дни, скорее всего, сохранится отсутствие дефицита электроэнергии.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ведет переговоры по увеличению импорта электричества из ЕС.

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ДТЭК Электроэнергия
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