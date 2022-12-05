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У Київській області запрацювали екстрені відключення світла

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Київ, Понеділок 05 грудня 2022 18:00
У Київській області запрацювали екстрені відключення світла Фото: екстрені відключення світла введені у Київській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області впроваджено екстрені відключення світла до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діють.

"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемося до стабілізаційних графіків, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується", - йдеться у повідомленні прес-служби ДТЕК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракети потрапили в енергетичні об'єкти у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

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Київ енергетики Електроенергія Київська область
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