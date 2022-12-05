В Киевской области заработали экстренные отключения света
Фото: экстренные отключения света введены в Киевской области (Getty Images)
В Киевской области внедрены экстренные отключения света до стабилизации ситуации в энергосистеме страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Сообщается, что графики стабилизационных отключений временно не действуют.
"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Ми вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", - говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.
Напомним, ранее сообщалось, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.
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