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В Киевской области заработали экстренные отключения света

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 18:00
В Киевской области заработали экстренные отключения света Фото: экстренные отключения света введены в Киевской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области внедрены экстренные отключения света до стабилизации ситуации в энергосистеме страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений временно не действуют.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Ми вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", - говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии