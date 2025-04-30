В Київській області захисники неба збивають "Шахеди"

Про відбиття дронової атаки в адміністрації поінформували на каналі в Telegram о 06:42.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні.

Місцевих мешканців просять бути в укритті до відбою повітряної тривоги через дронову атаку противника.

Крім того, громадян також закликали дотримуватися правил щодо інформаційної тиші - не фіксувати та не оприлюднювати в мережі дані про роботу захисників неба.

Також варто зазначити, що у Повітряних силах ближче до ранку повідомляли про нову хвилю ворожої дронової атаки. Були зафіксовані дрони-камікадзе ворога у низці областей на сході країни, а також у частині північних та центральних регіонів.

Станом на зараз, за інформацією військових, група "Шахедів" фіксується на межі Київської, Чернігівської та Полтавської областей - рухається курсом на південний захід.

Крім того, була помічена нова група ударних БПЛА ворога, яка з півночі рухається у бік Харкова.

Тут варто зазначити, що на Харків цієї ночі та під ранок російські окупанти спрямували значну кількість дронів-камікадзе. Це відбувається після дронового удару, завданого напередодні ввечері.