В Київській області захисники неба збивають "Шахеди"

У Київській області вранці 30 квітня зафіксували дрони-камікадзе, які російські окупанти запустили для чергової повітряної атаки. У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про відбиття дронової атаки в адміністрації поінформували на каналі в Telegram о 06:42.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні.
Місцевих мешканців просять бути в укритті до відбою повітряної тривоги через дронову атаку противника.
Крім того, громадян також закликали дотримуватися правил щодо інформаційної тиші - не фіксувати та не оприлюднювати в мережі дані про роботу захисників неба.
Також варто зазначити, що у Повітряних силах ближче до ранку повідомляли про нову хвилю ворожої дронової атаки. Були зафіксовані дрони-камікадзе ворога у низці областей на сході країни, а також у частині північних та центральних регіонів.
Станом на зараз, за інформацією військових, група "Шахедів" фіксується на межі Київської, Чернігівської та Полтавської областей - рухається курсом на південний захід.
Крім того, була помічена нова група ударних БПЛА ворога, яка з півночі рухається у бік Харкова.
Тут варто зазначити, що на Харків цієї ночі та під ранок російські окупанти спрямували значну кількість дронів-камікадзе. Це відбувається після дронового удару, завданого напередодні ввечері.
Так, 29 квітня ввечері у Харкові пролунала серія вибухів на тлі дронової атаки. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні. Загалом під ворожим ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах міста.
За словами начальника управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2".
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті серед постраждалих є 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка Він також повідомив, що загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38 осіб, і що були госпіталізовані 4 людини.
Додамо, що у ДСНС показали відео і фото наслідків дронової атаки на Харків, в результаті якої були сильні пожежі у кількох районах міста, та фіксувалися руйнування.
Також ми писали про те, що ввечері 29 квітня під масовану дронову атаку потрапило Дніпро. У цьому місті внаслідок обстрілу загинула людина, також постраждала одна особа, були пошкоджені будинки.
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