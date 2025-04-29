У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою дронів
У Харкові ввечері 19 квітня пролунали вибухи. Російські війська атакують місто ударними дронами "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"У місті було чутно вибухи. Будьте обережні - Харків під атакою ворожих БПЛА", - повідомив Терехов.
За його словами, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова.
У Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з "Шахедів" впав поблизу медичного закладу.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили, що група ворожих "Шахедів" наближається до Харкова зі сходу.
Оновлено 22:25
За словами мера, атака на місто триває. У повітрі ще багато ворожих дронів.
"За попередньою інформацією, у Салтівському районі міста є постраждалі - уточнюємо. ", - додав Терехов.
Пізніше він уточнив, що під ударом також Київський район. А у Салтівському районі є інформація про трьох поранених.
Оновлено: понад десять постраждалих
О 22:59 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харкові вже відомо про 11 постраждалих.
"Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Гостру реакцію на стрес зазнала також 5-річна дівчинка", - розповів чиновник.
Перед тим мер Харкова казав про 10 постраждалих у місті в результаті ворожого дронового удару.
Проте вже о 23:05 мер Харкова розповів вже про інформацію щодо 15 постраждалих в результаті дронової атаки противника.
Оновлено: є "прильот" по багатоповерхівці
Як розповів Харківським міський голова Терехов, відомо про удар БПЛА росіян по багатоповерхівці.
Обстріл України 29 квітня
У ніч на 29 квітня російські терористи запустили проти України сотню ударних безпілотників з шести напрямків.
Силам ППО вдалося збити 37 дронів типу Shahed, а також безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 37 безпілотників були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок атаки ворога постраждали Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області.
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