У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У місті було чутно вибухи. Будьте обережні - Харків під атакою ворожих БПЛА", - повідомив Терехов.

За його словами, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

У Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з "Шахедів" впав поблизу медичного закладу.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили, що група ворожих "Шахедів" наближається до Харкова зі сходу.

Оновлено 22:25

За словами мера, атака на місто триває. У повітрі ще багато ворожих дронів.

"За попередньою інформацією, у Салтівському районі міста є постраждалі - уточнюємо. ", - додав Терехов.

Пізніше він уточнив, що під ударом також Київський район. А у Салтівському районі є інформація про трьох поранених.

Оновлено: понад десять постраждалих

О 22:59 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харкові вже відомо про 11 постраждалих.

"Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Гостру реакцію на стрес зазнала також 5-річна дівчинка", - розповів чиновник.

Перед тим мер Харкова казав про 10 постраждалих у місті в результаті ворожого дронового удару.

Проте вже о 23:05 мер Харкова розповів вже про інформацію щодо 15 постраждалих в результаті дронової атаки противника.

Оновлено: є "прильот" по багатоповерхівці

Як розповів Харківським міський голова Терехов, відомо про удар БПЛА росіян по багатоповерхівці.