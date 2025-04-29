Багато постраждалих, 16 ударів і "прильоти": уточнено наслідки обстрілу Харкова
У Харкові в результаті ворожої дронової атаки були пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема багатоповерхівки та медичний заклад. Через російський обстріл відомо про десятки постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Мер Терехов розповів у своєму Telegram про попередні дані щодо наслідків дронової атаки на Харків.
За його словами, було зафіксовано 16 ударів по місту. В результаті ударів дронами-камікадзе були пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також "медичний заклад, цивільна інфраструктура".
Кількість постраждалих через масований дроновий удар у Харкові постійно зростає. Так, за словами Терехова о 23:40, кількість постраждалих зросла до 30 осіб.
Проте керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів о 23:44, що у Харкові на цю хвилину - вже 27 постраждалих через удар дронів.
"Троє поранених доставлені до лікарень міста, де їм надається невідкладна медична допомога. Іншим постраждалим медики надали першу допомога на місці", - передав чиновник.
Мер Харкова інформував, що була інформація про удар БПЛА противника по багатоповерхівці у Слобідському районі.
Окрім нього, були повідомлення про ворожі удари також по ще трьох районах Харкова, а саме по Шевченківському, Київському та Салтівському.
Оновлено: через обстріл були пошкоджені дві міські лікарні
Начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко розповів, що для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2".
Загалом під ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах: Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському.
Медична допомога була надала 30 цивільним особам, серед них 1 дитина віком 16 років, повідомив Борисенко.
Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні міста Харків.
Оновлено: кількість постраждалих знову зросла
Мер Ігор Терехов о 00:21 розповів, що у Харкові кількість постраждалих зросла вже до 39 людей.
Як розповів глава ОВА Олег Синєгубов, у Харкові серед постраждалих - 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка
За словами чиновника, загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38. Він додав, що у лікарні Харкова наразі госпіталізовано четверо людей.
Як повідомлялося раніше, ввечері 29 квітня у Харкові пролунали вибухи через удар дронів. Місцева влада повідомляла про "прильоти" та про постраждалих.
Крім того, сьогодні ввечері масованої дронової атаки зазнало місто Дніпро. Там пролунала серія вибухів, через обстріл відомо про одну загиблу людину, фіксувалися пожежі.
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