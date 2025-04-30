В Киевской области защитники неба сбивают "Шахеды"

Об отражении дроновой атаки в администрации проинформировали на канале в Telegram в 06:42.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении.

Местных жителей просят быть в укрытии до отбоя воздушной тревоги из-за дроновой атаки противника.

Кроме того, граждан также призвали соблюдать правила информационной тишины - не фиксировать и не обнародовать в сети данные о работе защитников неба.

Также стоит отметить, что в Воздушных силах ближе к утру сообщали о новой волне вражеской дроновой атаки. Были зафиксированы дроны-камикадзе врага в ряде областей на востоке страны, а также в части северных и центральных регионов.

По состоянию на сейчас, по информации военных, группа "Шахедов" фиксируется на границе Киевской, Черниговской и Полтавской областей - движется курсом на юго-запад.

Кроме того, была замечена новая группа ударных БПЛА врага, которая с севера движется в сторону Харькова.

Тут стоит отметить, что на Харьков этой ночью и под утро российские оккупанты направили значительное количество дронов-камикадзе. Это происходит после дронового удара, нанесенного накануне вечером.