У Київській області зафіксували ударні дрони, працює ППО

Ілюстративне фото: українські захисники збивають дрони на Київщині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакують Київську область ударними дронами в понеділок, 8 вересня, ввечері. Українські захисники вже намагаються збити ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні ОВА.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Там закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Водночас Повітряні сили попереджають, що ворожі дрони помітили:

  • на півночі та північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;
  • на межі Київської та Житомирської областей, курс - східний.

Атака дронів

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня російські окупанти вкотре атакували Україну своїми ударними безпілотниками.

У Міністерстві енергетики повідомили, що однією з цілей атаки став об'єкт теплової генерації на Київщині.

Таким чином окупанти хочуть спричинити якомога більше труднощів для мирних українців.

