У Київській області зафіксували ударні дрони, працює ППО

Російські окупанти атакують Київську область ударними дронами в понеділок, 8 вересня, ввечері. Українські захисники вже намагаються збити ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні ОВА.
Там закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Водночас Повітряні сили попереджають, що ворожі дрони помітили:
Нагадаємо, в ніч на 8 вересня російські окупанти вкотре атакували Україну своїми ударними безпілотниками.
У Міністерстві енергетики повідомили, що однією з цілей атаки став об'єкт теплової генерації на Київщині.
Таким чином окупанти хочуть спричинити якомога більше труднощів для мирних українців.