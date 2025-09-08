RU

В Киевской области зафиксировали ударные дроны, работает ПВО

Иллюстративное фото: украинские защитники сбивают дроны в Киевской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атакуют Киевскую область ударными дронами в понедельник, 8 сентября, вечером. Украинские защитники уже пытаются сбить вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сказано в сообщении ОВА. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Там призвали находится в укрытиях до конца воздушной тревоги. 

В то же время Воздушные силы предупреждают, что вражеские дроны заметили:

  • на севере и северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
  • на границе Киевской и Житомирской областей, курс - восточный. 

Атака дронов

Напомним, в ночь на 8 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину своими ударными беспилотниками.

В Министерстве энергетики сообщили, что одной из целей атаки стал объект тепловой генерации на Киевщине.

Таким образом оккупанты хотят вызвать как можно больше трудностей для мирных украинцев.

