В Киевской области зафиксировали ударные дроны, работает ПВО

Атака дронов

Напомним, в ночь на 8 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину своими ударными беспилотниками.

В Министерстве энергетики сообщили, что одной из целей атаки стал объект тепловой генерации на Киевщине.

Таким образом оккупанты хотят вызвать как можно больше трудностей для мирных украинцев.