В Киевской области зафиксировали ударные дроны, работает ПВО

Российские оккупанты атакуют Киевскую область ударными дронами в понедельник, 8 сентября, вечером. Украинские защитники уже пытаются сбить вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сказано в сообщении ОВА.
Там призвали находится в укрытиях до конца воздушной тревоги.
В то же время Воздушные силы предупреждают, что вражеские дроны заметили:
Напомним, в ночь на 8 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину своими ударными беспилотниками.
В Министерстве энергетики сообщили, что одной из целей атаки стал объект тепловой генерации на Киевщине.
Таким образом оккупанты хотят вызвать как можно больше трудностей для мирных украинцев.