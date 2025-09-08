У Київській області зафіксували ударні дрони, працює ППО

Російські окупанти атакують Київську область ударними дронами в понеділок, 8 вересня, ввечері. Українські захисники вже намагаються збити ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні ОВА. Фото: карта повітряних тривог (скриншот) Там закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Водночас Повітряні сили попереджають, що ворожі дрони помітили: на півночі та північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;

на межі Київської та Житомирської областей, курс - східний.