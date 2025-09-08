ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Київській області зафіксували ударні дрони, працює ППО

Київська область, Понеділок 08 вересня 2025 17:59
UA EN RU
У Київській області зафіксували ударні дрони, працює ППО Ілюстративне фото: українські захисники збивають дрони на Київщині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакують Київську область ударними дронами в понеділок, 8 вересня, ввечері. Українські захисники вже намагаються збити ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні ОВА.

У Київській області зафіксували ударні дрони, працює ППОФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Там закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Водночас Повітряні сили попереджають, що ворожі дрони помітили:

  • на півночі та північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;
  • на межі Київської та Житомирської областей, курс - східний.

Атака дронів

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня російські окупанти вкотре атакували Україну своїми ударними безпілотниками.

У Міністерстві енергетики повідомили, що однією з цілей атаки став об'єкт теплової генерації на Київщині.

Таким чином окупанти хочуть спричинити якомога більше труднощів для мирних українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Київська область Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії