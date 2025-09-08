В Киевской области зафиксировали ударные дроны, работает ПВО

Российские оккупанты атакуют Киевскую область ударными дронами в понедельник, 8 сентября, вечером. Украинские защитники уже пытаются сбить вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

В то же время Воздушные силы предупреждают, что вражеские дроны заметили:

Там призвали находится в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сказано в сообщении ОВА.

Атака дронов

Напомним, в ночь на 8 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину своими ударными беспилотниками.

В Министерстве энергетики сообщили, что одной из целей атаки стал объект тепловой генерации на Киевщине.

Таким образом оккупанты хотят вызвать как можно больше трудностей для мирных украинцев.