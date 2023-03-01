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У Київській області зафіксували російський повітряний об'єкт: Сили ППО напоготові

Фото: У Київській області зафіксували російський повітряний об'єкт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Київській області в ніч на 1 березня зафіксували російський повітряний об'єкт. Сили протиповітряної оборони готові до роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях та безпечних місцях, допоки не з'явиться інформація про відбій.

"Наголошуємо на важливості дотримання інформаційної тиші - не фотографуйте та не викладайте в мережу роботу військових", - додали в ОВА.

Нагадаємо, у Полтавській області 1 березня збили ворожий БПЛА. Там була оголошена повітряна тривога.

До слова, ввечері 28 лютого у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Її причиною став запуск іранських дронів-камікадзе росіянами.

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Київська областьВійна Росії проти України