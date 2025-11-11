UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Київській області зафіксували пташиний грип: хто переносник і як вберегти господарство

Пташиний грип у Київській області виявили у диких птахів (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На території Київської області було зареєстровано випадок виявлення пташиного грипу - серед диких птахів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Де саме виявили пташиний грип

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області розповіло, що вірус грипу птиці зареєстрували серед диких птахів - лебедів - на території ставка СМУ - 17 в місті Бориспіль Бориспільської міської територіальної громади Бориспільського району Київської області.

"Згідно з результатами лабораторних досліджень, у патологічному матеріалі, відібраному від загиблого лебедя, виявлено РНК вірусу грипу птиці типу А", - пояснили українцям.

Повідомляється, що з метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху грипу птиці було проведено засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії - при Бориспільській районній державній (військовій) адміністрації.

Її рішенням:

  • було затверджено план із ліквідації захворювання;
  • визначені межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу", - наголосили спеціалісти.

Чим небезпечний пташиний грип

У Держпродспоживслужбі нагадали, що грип птиці - це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке:

  • вражає свійську та дику птицю;
  • характеризується високою смертністю;
  • може завдавати значних економічних збитків птахівництву.

Зазначається, що дика перелітна птиця є основним природним резервуаром вірусу грипу птиці.

"Тому з настанням осінньо-зимового періоду ризик занесення збудника зростає", - уточнили фахівці служби.

Що радять власникам птахівничих господарств

Насамкінець Держпродспоживслужба закликала власників птахівничих господарств усіх форм власності:

  • суворо дотримуватися вимог біобезпеки;
  • не допускати контакту свійської птиці з дикою;
  • не купувати та не завозити птицю з невідомих джерел;
  • негайно повідомляти державну ветеринарну службу у разі загибелі або захворювання птиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Сумській області вперше виявили два випадки хантавірусної інфекції - небезпечного захворювання, яке переносять гризуни.

Крім того, ми пояснювали, чи багато в Україні небезпечних комарів і що вони можуть переносити.

Читайте також, як сільське господарство завдає значної шкоди довкіллю та здоров'ю людей.

Київська область