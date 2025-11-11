У Київській області зафіксували пташиний грип: хто переносник і як вберегти господарство

Де саме виявили пташиний грип

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області розповіло, що вірус грипу птиці зареєстрували серед диких птахів - лебедів - на території ставка СМУ - 17 в місті Бориспіль Бориспільської міської територіальної громади Бориспільського району Київської області.

"Згідно з результатами лабораторних досліджень, у патологічному матеріалі, відібраному від загиблого лебедя, виявлено РНК вірусу грипу птиці типу А", - пояснили українцям.

Повідомляється, що з метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху грипу птиці було проведено засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії - при Бориспільській районній державній (військовій) адміністрації.

Її рішенням:

було затверджено план із ліквідації захворювання;

визначені межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу", - наголосили спеціалісти.

Чим небезпечний пташиний грип

У Держпродспоживслужбі нагадали, що грип птиці - це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке:

вражає свійську та дику птицю;

характеризується високою смертністю;

може завдавати значних економічних збитків птахівництву.

Зазначається, що дика перелітна птиця є основним природним резервуаром вірусу грипу птиці.

"Тому з настанням осінньо-зимового періоду ризик занесення збудника зростає", - уточнили фахівці служби.

Що радять власникам птахівничих господарств

Насамкінець Держпродспоживслужба закликала власників птахівничих господарств усіх форм власності: