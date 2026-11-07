У Київській області ввели екстрені відключення світла

У ДТЕК повідомили, що запровадили екстрені обмеження електропостачання за командою "Укренерго". Під час таких відключень погодинні графіки не застосовуються.

Енергетики пообіцяли інформувати споживачів про подальші зміни через офіційний Telegram-канал компанії.

Тож мешканцям області варто стежити за повідомленнями ДТЕК, оскільки звичний графік наразі не допоможе визначити, коли саме в оселі буде електроенергія.

Відключення світла в Україні 7 листопада

Нагадаємо, 7 листопада проблеми з електропостачанням виникли й в інших регіонах України. Зокрема, після нічної атаки РФ у Києві запровадили екстрені відключення світла, також виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

У Чернігові через аварію на об'єкті електропостачання місто повністю залишилося без світла. Без електроенергії опинилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові, Козелецькому та Корюківському районах, а також у Славутичі. Частині споживачів згодом відновили електропостачання.