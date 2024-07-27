В Київській області впали уламки дрона під час атаки РФ: в ОВА розповіли про наслідки
Російські війська в ніч проти 27 липня атакували Україну дронами. У Київській області падіння уламків дрона не обійшлося без наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.
"Четверту ніч поспіль область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога оголошувалася тричі", - розповів він.
Наслідки падіння уламків
Попри те, що за його словами, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає, а постраждалі відсутні, уламки ворожого дрону впали на території одного з населених пунктів.
"Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках", - додав Кравченко.
Атака РФ по Україні
Російські війська атакували Україну ракетою та дронами в ніч проти 27 липня. У частині регіонів оголошувалась тривога через ракетну небезпеку та пуски БПЛА, напрямок яких постійно змінювався.
Окупанти запустили по Україні чотири дрона і ракету Х-59/Х-69 з території тимчасово окупованої Запорізької області. ППО збила всі цілі.
Крім того, загарбники атакували дронами Полтавську область. Пошкоджено промисловий об'єкт, почалася пожежа.
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