В Київській області впали уламки дрона під час атаки РФ: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: названо наслідки падіння уламків дрону в Київській області під час атаки РФ (Getty Images)

Російські війська в ніч проти 27 липня атакували Україну дронами. У Київській області падіння уламків дрона не обійшлося без наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Четверту ніч поспіль область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога оголошувалася тричі", - розповів він. Наслідки падіння уламків Попри те, що за його словами, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає, а постраждалі відсутні, уламки ворожого дрону впали на території одного з населених пунктів. "Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках", - додав Кравченко.

