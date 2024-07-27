В Киевской области упали обломки дрона во время атаки РФ: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: названы последствия падения обломков дрона в Киевской области во время атаки РФ (Getty Images)

Российские войска в ночь на 27 июля атаковали Украину дронами. В Киевской области падение обломков дрона не обошлось без последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Четвертую ночь подряд область под атакой вражеских ударных дронов. Тревога объявлялась трижды", - рассказал он. Последствия падения обломков Несмотря на то, что, по его словам, попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет, а пострадавшие отсутствуют, обломки вражеского дрона упали на территории одного из населенных пунктов. "Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Оборваны электропроводы. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках", - добавил Кравченко.