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Сили ППО вночі збили керовану авіаційну ракету та чотири "Шахеди"

Україна , Субота 27 липня 2024 09:58
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Сили ППО вночі збили керовану авіаційну ракету та чотири "Шахеди" Фото: в Україні вночі збили керовану авіаційну ракету та чотири "Шахеди" (Віталій Носач, РБУ-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 27 липня знову атакувала Україну. Сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету та чотири "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Як зазначається, цієї ночі ворог випустив керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також чотири дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська.

Усі ворожі цілі були збиті. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках. А саме чотири розвідувальні дрони Supercam, один ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", два баражуючі боєприпаси "Ланцет" та ще один дрон не встановленого типу.

Що ще відомо про нічний обстріл України

Ще ввечері 26 липня у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у районі міста.

Російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область. За даними місцевої влади, пошкоджений промисловий об'єкт. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Також уламки ворожого дрона впали на території населеного пункту у Київській області. Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Крім того, внаслідок атаки обірвані електропроводи, пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан.

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