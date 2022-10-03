У Київській області водій збив двох дітей і намагався втекти: дівчата загинули

У Скрвирі Білоцерківському районі Київської області водій збив двох дітей, після чого намагався втекти з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліція Київської області Андрія Нєбитова .

Смертельне аварія сталось сьогодні о 17:07. Водій автомобілю "Volkswagen" здійснив наїзд на дітей 6 та 8 років.

Чоловік продовжив рух, але не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Після цього він вибрався із салону, намагався втекти, але його зупинили очевидці ДТП.

Одна дівчинка загинула на дорозі, іншу намагались врятувати, але вона теж не вижила.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області і проводить першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії.

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов’язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.