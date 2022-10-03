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В Киевской области водитель сбил двоих детей и пытался скрыться: девочки погибли

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Понедельник 03 октября 2022 19:01
В Киевской области водитель сбил двоих детей и пытался скрыться: девочки погибли Фото: в Киевской области водитель сбил двоих детей и пытался скрыться (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Скрвире Белоцерковском районе Киевской области водитель сбил двоих детей, после чего пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Смертельная авария произошла сегодня в 17:07. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на детей 6 и 8 лет.

Мужчина продолжил движение, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он выбрался из салона, пытался скрыться, но его остановили очевидцы ДТП.

Одна девочка погибла на дороге, вторую пытались спасти, но она тоже не выжила.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области и производит первоочередные необходимые следственные и процессуальные действия.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

После вручения уведомления о подозрении следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Одесской области, 17 человек пострадали, 5 угоспитализовали.

Кроме того, в Киеве маршрутное такси попало в аварию, в результате чего 23 пассажира получили ранения. Среди них были дети.

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